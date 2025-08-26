В Тернополе из-за аварии канализационного коллектора введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Проблема возникла на улице Русской вблизи подъема от дамбы Тернопольского пруда, что повлекло за собой временные осложнения передвижения частного и общественного транспорта. Главный инженер КП «Тернопольводоканал» Сергей Дзезик объяснил, что на коллекторе эллипсной формы диаметром 200–500 миллиметров образовался провал. Эта труба собирает стоки с улиц Старый Рынок и Над Ставом и расположена на глубине в четыре метра, тогда как следующий коллектор залегает еще глубже — на полтора метра ниже.

Из-за аварийной ситуации пришлось организовать объезд для троллейбусов №2, №5 и №6. Они курсируют в объезд по ул. Торговица, Острожского, Пирогова и Гоголя, после чего возвращаются на привычные маршруты. На участке аварии ранее был обустроен перепадный колодец, а дальше сеть идет на большей глубине в сторону Старого Подола. Основная задача коммунальщиков – добраться до трубы, оценить ее состояние и разработать план дальнейших ремонтных работ.

Организовано реверсное передвижение двумя свободными полосами, которые используются в зависимости от интенсивности движения. В случае пробок весь транспорт будет направляться по улице Торговицы, чтобы избежать задержек и обеспечить непрерывное движение пассажиров.

Аварийно-ремонтные работы на коллекторе будут продолжаться несколько дней. В то же время, жителей и водителей просят учитывать изменения и пользоваться альтернативными маршрутами. Новый график движения транспорта в Тернополе позволяет поддерживать проезд по прилегающим улицам и обеспечить безопасность как для водителей, так и для пешеходов.

Коммунальщики отмечают, что работы проводятся непрерывно для скорейшего устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения и безопасного передвижения по Русской. Временные ограничения помогут организовать ремонтные работы эффективно и минимизировать неудобства для граждан.

Источник: Місто

