Нова система оплати проїзду в Тернополі стане черговим прикладом поєднання патріотичних традицій та зручності для мешканців і гостей міста.

Нова система оплати проїзду в Тернополі діятиме у святковому форматі 15 серпня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Тернопільській міській раді.

У День міста усі пасажири у вишитому одязі зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Рішення ухвалив виконавчий комітет міськради.

Акція поширюється на приватні та комунальні автобуси, а також тролейбуси. Скористатися безоплатним проїздом можуть як жителі, так і гості обласного центру. Єдина умова – мати на собі вишиванку або одяг з елементами традиційної вишивки.

За інформацією міської ради, така ініціатива проводиться вже кілька років поспіль у День міста. Цьогоріч для реалізації рішення підписано Меморандум з усіма перевізниками, які обслуговують маршрути в місті та населених пунктах, що входять до складу міської громади. Це дозволить мешканцям десяти навколишніх сіл також скористатися безкоштовними поїздками.

Подібні акції у Тернополі організовують і в інші дні: 18 травня — на День вишиванки, 24 серпня — на День Незалежності. Традиція спрямована на популяризацію українського національного одягу та створення святкового настрою.

До слова, раніше також повідомлялося про те, що на частині вулиці Андрія Чайковського в Тернополі діють обмеження руху до 18 серпня. Це стосується ділянки від перехрестя з вулицею Євгена Мешковського до початку Глибокої.

