Новая система оплаты проезда в Тернополе будет действовать в праздничном формате 15 августа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Тернопольском городском совете.

В День города все пассажиры в вышитой одежде смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Решение принял исполнительный комитет горсовета.

Акция распространяется на частные и коммунальные автобусы и троллейбусы. Воспользоваться бесплатным проездом могут как жители, так и гости областного центра. Единственное условие – иметь на себе вышиванку или одежду с элементами традиционной вышивки.

По информации городского совета, подобная инициатива проводится уже несколько лет подряд в День города. В этом году для реализации решения подписан Меморандум со всеми перевозчиками, обслуживающими маршруты в городе и населенных пунктах, входящих в городскую общину. Это позволит жителям десяти окрестных сел также воспользоваться бесплатными поездками.

Подобные акции в Тернополе организуют и в другие дни: 18 мая - в День вышиванки, 24 августа - в День Независимости. Традиция направлена на популяризацию украинской национальной одежды и создание праздничного настроения.

Новая система оплаты проезда в Тернополе в виде бесплатных поездок для пассажиров в вышиванках станет очередным примером сочетания патриотических традиций и удобства для жителей и гостей города.

Ранее также сообщалось о том, что на части улицы Андрея Чайковского в Тернополе действуют ограничения движения до 18 августа. Это касается участка от перекрестка с улицей Евгения Мешковского до начала Глубокой.

Источник: zaxid.net

