Мешканців та гостей міста закликають враховувати можливі ускладнення, які можуть спричинити обмеження руху в Тернополі

Обмеження руху в Тернополі триватиме кілька днів через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Руській, поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, повідомляє Politeka.

На зазначеній ділянці транспортний потік може бути ускладнений, повідомили у міській адміністрації.

Проїзд приватних авто та громадського транспорту здійснюватиметься залежно від інтенсивності руху. Якщо виникатимуть затори, усі машини скеровуватимуться лише вулицею Торговицею. За умови меншого навантаження на вулиці Руській запровадять реверсний рух.

Через ліквідацію аварійної ситуації тролейбуси маршрутів №2, №5 та №6 тимчасово курсують в об’їзд вулицями Торговиця, Острозького, Пирогова, Гоголя, після чого повертаються на звичні напрямки.

Комунальні служби вже працюють над усуненням проблеми й відновленням безпечного сполучення. Мешканців та гостей міста закликають завчасно планувати поїздки та враховувати можливі ускладнення, які можуть спричинити обмеження руху в Тернополі.

До слова, також повідомлялося про новий графік для поїздів у Тернопільській області, якмй передбачає повернення електропоїзда Тернопіль – Козова, чого давно домагалися мешканці регіону.

Раніше цей рейс був призупинений через ремонтні роботи, що викликало обурення власників дач та городів, які залишилися без зручного сполучення з навколишніми селами. 25 липня представники дачних кооперативів навіть вийшли на протест і звернулися до «Укрзалізниці» з офіційною вимогою відновити електричку.

У результаті з 2 серпня 2025 року поїзд знову курсує, що стало важливим рішенням для жителів Буцнева, Великого Ходачкова, Денисова, Садової та інших населених пунктів.

