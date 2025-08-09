Дачники у Тернопільській області вибороли своє право на зручний транспорт, тому наразі діє новий графік поїздів.

Новий графік поїздів у Тернопільській області тепер знову включає рейс, якого дуже чекали місцеві мешканці, повідомляє Politeka.

Як інформує одна із дачниць Галина Юрса на своїй сторінці у Facebook, новий графік поїздів у Тернопільській області передбачає відновлення руху електропоїзда Тернопіль – Козова.

Раніше в обласному центрі власники дач наполегливо добивалися повернення цієї електрички з Тернополя до Ходоріва, адже саме вона давала змогу більшості городян дістатися до своїх ділянок у селах району. Одна з пасажирок, Галина Юрса, розповіла, що з 2 серпня електропоїзд відновив курсування хоча б до Козови.

Для мешканців Буцнева, Великого Ходачкова, Денисова, Садової та інших населених пунктів цього цілком достатньо. Вона також нагадала, що залізничники ще в розпал сезону ягід, з 30 червня по 27 липня, призупинили роботу електрички через ремонт, а потім продовжили перерву до 17 серпня.

Це обурило власників дач і городів. Люди, які звикли працювати на землі, вирішили не миритися з ситуацією і вимагати нового графіка поїздів у Тернопільській області.

25 липня представники дачних кооперативів вийшли з протестом на залізничний вокзал. У той день на електронну пошту АТ "Укрзалізниця" відправили офіційне звернення з вимогою відновити рух електропотяга хоча б до Козови.

Результат виявився позитивним. Нагадаємо, що ще раніше, в червні 2025-го, повідомлялося про припинення курсування чотирьох електричок на напрямках Тернопіль – Підволочиськ та Хмельницький – Підволочиськ.

З 4 червня не ходять №6206, а також його зворотний рейс №6205. Через тиждень, з 11 червня, зупинили рух ще №6363 та №6364. Причина таких змін полягала у зменшенні пасажиропотоку.

