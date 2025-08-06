Місцевим мешканцям краще знати про введення обмежень руху в Полтаві, щоб уникнути незручностей, або ж хоча б мінімізувати їх.

Обмеження руху в Полтаві зачепить як міських водіїв, так і далекобійників, тож усім доведеться пристосовуватися до нових умов, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Полтаві почало діяти після рішення, яке ухвалили 31 липня на засіданні виконкому. Відтоді і до 21 вересня на вулиці Пилипа Орлика не можна буде проїхати.

Перекрили ділянку від перехрестя із Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською. Причина полягає у тому, що сталася аварійна ситуація на каналізаційній мережі. А це потребує заміни оглядового колодязя. На місці працюють комунальні служби, які обіцяють, що виконають усе в найкоротші строки.

Але водіям радять заздалегідь прокладати об’їзні маршрути. Окрім цього, ще з липня діє інше обмеження руху в Полтаві, яке стосується вантажного транспорту. Йдеться про сезонну заборону пересування великоваговиків трасою Н-12, що з’єднує Суми та наш облцентр.

У спеку понад +28°С вантажівки масою більше ніж 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн не мають права їздити цією дорогою з 10:00 до 22:00. Про це нагадали в Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Там зазначають, що дорожнє покриття від спеки починає швидко руйнуватись. І щоб уникнути дорогого ремонту в майбутньому, у літній період влада запроваджує такі запобіжні заходи.

Проте заборона не стосується всіх без винятку. Деякі категорії транспорту мають дозвіл на проїзд навіть під час спеки. Це авто, які перевозять швидкопсувні продукти, живу худобу чи птицю, а також небезпечні вантажі. Не забороняють прохзд і для військової техніки або машин, які залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій.

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