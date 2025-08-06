Местным жителям лучше знать о введении ограничений движения в Полтаве, чтобы избежать неудобств, или хотя бы минимизировать их.

Ограничение движения в Полтаве коснется как городских водителей, так и дальнобойщиков, поэтому всем придется приспосабливаться к новым условиям, сообщает Politeka.

Ограничение движения в Полтаве начало действовать после решения , принятого 31 июля на заседании исполкома. С тех пор и до 21 сентября по улице Филиппа Орлика нельзя будет проехать.

Перекрыли участок от перекрестка с Соборной площадью до перекрестка с улицей Спасской. Причина в том, что произошла аварийная ситуация на канализационной сети. А это требует замены смотрового колодца. На месте работают коммунальные службы, которые обещают, что выполнят все в кратчайшие сроки.

Но водителям советуют заранее прокладывать объездные маршруты. Кроме того, еще с июля действует другое ограничение движения в Полтаве, которое касается грузового транспорта. Речь идет о сезонном запрете передвижения тяжеловесов по трассе Н-12, соединяющей Сумы и наш облцентр.

В жару более +28°С грузовики массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн не имеют права ездить по этой дороге с 10:00 до 22:00. Об этом напомнили в Службе восстановления и развития инфраструктуры. Отмечают, что дорожное покрытие от жары начинает быстро разрушаться. И чтобы избежать дорогостоящего ремонта в будущем, в летний период власти предпринимают такие меры предосторожности.

Однако запрет не касается всех без исключения. Некоторые категории транспорта имеют разрешение на проезд даже во время жары. Это авто, которые перевозят скоропортящиеся продукты, живой скот или птицу, а также опасные грузы. Не запрещают прохождения и для военной техники или машин, вовлеченных в ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

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