Дачники в Тернопольской области добыли в борьбе свое право на удобный транспорт, поэтому сейчас действует новый график поездов.

Новый график поездов в Тернопольской области теперь снова включает рейс, которого ждали местные жители, сообщает Politeka.

Как сообщает одна из дачниц Галина Юрса на своей странице в Facebook, новый график поездов в Тернопольской области предусматривает возобновление движения электропоезда Тернополь – Козова.

Ранее в областном центре владельцы дач настойчиво добивались возвращения этой электрички из Тернополя в Ходорив, ведь именно она позволяла большинству горожан добраться до своих участков в селах района. Одна из пассажирок, Галина Юрса, рассказала, что со 2 августа электропоезд возобновил курсировку хотя бы в Козову.

Для жителей Буцнева, Великого Ходачкова, Денисова, Садовой и других населенных пунктов этого вполне достаточно. Она также напомнила, что железнодорожники еще в разгар сезона ягод, с 30 июня по 27 июля, приостановили работу электрички из-за ремонта, а затем продлили перерыв до 17 августа.

Это возмутило владельцев дач и огородов. Люди, привыкшие работать на земле, решили не мириться с ситуацией и требовать нового графика поездов в Тернопольской области.

25 июля представители дачных кооперативов вышли с протестом на ж/д вокзал. В тот день на электронную почту АО "Укрзализныця" отправили официальное обращение с требованием возобновить движение электропоезда хотя бы в Козово.

Результат оказался положительным. Напомним, что еще раньше, в июне 2025-го, сообщалось о прекращении курсирования четырех электричек на направлениях Тернополь – Подволочиск и Хмельницкий – Подволочиск.

С 4 июня не ходят №6206, а также его обратный рейс №6205. Через неделю, с 11 июня, остановили движение еще №6363 и №6364. Причина таких изменений заключалась в уменьшении пассажиропотока.

