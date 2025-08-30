Жителей и гостей города призывают учитывать возможные осложнения, которые могут вызвать ограничение движения в Тернополе

Ограничение движения в Тернополе продлится несколько дней из-за аварийно-ремонтных работ на улице Русской, вблизи подъема от дамбы Тернопольского пруда, сообщает Politeka.

На указанном участке транспортный поток может быть затруднен, сообщили в городской администрации.

Проезд частных автомобилей и общественного транспорта будет осуществляться в зависимости от интенсивности движения. Если будут возникать пробки, все машины будут направляться только по улице Торговицы. При меньшей нагрузке на улице Русской введут реверсное движение.

Из-за ликвидации аварийной ситуации троллейбусы маршрутов №2, №5 и №6 временно курсируют в объезд по улицам Торговица, Острожского, Пирогова, Гоголя, после чего возвращаются на привычные направления.

Коммунальные службы уже работают над устранением проблемы и восстановлением безопасного сообщения. Жителей и гостей города призывают заблаговременно планировать поездки и учитывать возможные осложнения, которые могут привести к ограничению движения в Тернополе.

К слову, также сообщалось о новом графике для поездов в Тернопольской области, который предусматривает возвращение электропоезда Тернополь – Козова , чего давно добивались жители региона.

Ранее этот рейс был приостановлен из-за ремонтных работ, что вызвало негодование владельцев дач и огородов, оставшихся без удобного сообщения с окрестными селами. 25 июля представители дачных кооперативов даже вышли на протест и обратились в «Укрзализныцю» с официальным требованием восстановить электричку.

В результате со 2 августа 2025 г. поезд снова курсирует, что стало важным решением для жителей Буцнева, Великого Ходачкова, Денисова, Садовой и других населенных пунктов.

