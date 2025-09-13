Новий графік поїздів з Тернополя дозволяє пасажирам планувати поїздки заздалегідь та обирати найбільш зручні дати відправлення.

Новий графік поїздів з Тернополя на осінній період оголосила “Укрзалізниця”, призначивши додаткові рейси для зручності пасажирів, повідомляє Politeka.

Це дозволить задовольнити підвищений попит на залізничні перевезення та забезпечити комфортні поїздки між ключовими містами України.

Зокрема, додаткові поїзди курсуватимуть за такими напрямками: №168/167 Львів – Одеса із відправленням зі Львова та Одеси 14 та 21 вересня; №243/244 Київ – Львів відправлятиметься з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26 та 27 вересня; а №289/290 Київ – Львів курсуватиме 28 вересня.

Усі поїзди обладнані купейними вагонами, які адаптовані для денних подорожей у сидячому форматі. Пасажирам рекомендують звертати увагу на схему розташування місць при купівлі квитків: непарні номери розташовані біля вікна, парні — ближче до проходу.

Актуальний розклад руху, включно з датами, проміжними зупинками та періодичністю курсування, доступний на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці «Розклад руху призначених пасажирських поїздів». Квитки можна придбати онлайн через мобільний застосунок, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах залізничних вокзалів.

Новий графік поїздів з Тернополя дозволяє пасажирам планувати поїздки заздалегідь та обирати найбільш зручні дати відправлення, з урахуванням оптимального часу в дорозі та комфортного розташування у вагонах. Додаткові рейси спрощують подорожі, зменшують черги на квитки та підвищують ефективність перевезень у періоди підвищеного попиту.

Отже, Укрзалізниця надає можливість мандрувати без затримок, забезпечуючи комфорт і надійність перевезень на маршрутах Тернопіль – Львів та Київ – Львів, роблячи залізничні подорожі більш доступними цієї осені.

Джерело: Укрзалізниця

