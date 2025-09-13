Новый график поездов из Тернополя позволяет пассажирам планировать поездки заранее и выбирать наиболее удобные даты отправления.

Новый график поездов из Тернополя на осенний период объявила "Укрзализныця", назначив дополнительные рейсы для удобства пассажиров, сообщает Politeka.

Это позволит удовлетворить повышенный спрос на ж/д перевозки и обеспечить комфортные поездки между ключевыми городами Украины.

В частности, дополнительные поезда будут курсировать по следующим направлениям: №168/167 Львов – Одесса с отправлением из Львова и Одессы 14 и 21 сентября; №243/244 Киев – Львов будет отправляться из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября; а №289/290 Киев – Львов будет курсировать 28 сентября.

Все поезда оборудованы купейными вагонами, адаптированными для дневных путешествий в сидячем формате. Пассажирам рекомендуют обращать внимание на схему расположения мест при покупке билетов: нечетные номера расположены у окна, парные – ближе к проходу.

Актуальное расписание движения, включая даты, промежуточные остановки и периодичность курсирования, доступно на официальном сайте Укрзализныци во вкладке «Расписание движения назначенных пассажирских поездов». Билеты можно купить онлайн через мобильное приложение, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах железнодорожных вокзалов.

Новый график поездов из Тернополя позволяет пассажирам планировать поездки заранее и выбирать наиболее удобные даты отправления с учетом оптимального времени в пути и комфортного расположения в вагонах. Дополнительные рейсы упрощают поездки, уменьшают очереди на билеты и повышают эффективность перевозок в периоды повышенного спроса.

Итак, Укрзализныця предоставляет возможность путешествовать без задержек, обеспечивая комфорт и надежность перевозок на маршрутах Тернополь – Львов и Киев – Львов, делая железнодорожные путешествия более доступными этой осенью.

Источник: Укрзалізниця

