Ограничение движения транспорта в Тернополе временно вводится из-за ремонтных работ по улице Владимира Винниченко, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный сайт Тернопольского городского совета.

С 19 по 21 сентября жители города и водители смогут столкнуться с осложнениями при передвижении по этому отрезку дороги. Работы будут проводиться в промежутке с 09:00 до 23:00 при благоприятных погодных условиях и коснутся участка от примыкания улиц Максима Кривоноса – Мира до улицы Николая Карпенко.

При выполнении ремонта предусмотрено несколько основных этапов. Во-первых, осуществляется фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, что позволяет подготовить дорогу к дальнейшим работам. Далее производится устройство усиленной основы из щебеночно-песчаной смеси, которая обеспечивает долговечность нового покрытия и устойчивость к нагрузкам. Завершающим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части, что обеспечит ровную и безопасную поверхность для транспорта.

Выполнение указанных работ предусматривает частичное перекрытие движения транспорта согласно согласованной схеме организации дорожного движения. Городской совет просит водителей заранее учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты во избежание неудобств. Подобные мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности участников движения и повышения качества дорожного покрытия.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Тернополе станет временным, а завершение работ будет способствовать улучшению инфраструктуры и более комфортному передвижению по городу в будущем. Местные жители получат безопасную и отремонтированную дорогу, а организация движения позволит минимизировать пробки во время проведения ремонта.

