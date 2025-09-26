Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах дозволяє забезпечити тимчасовим житлом людей, які опинилися у складних умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах реалізується у форматі тимчасового розселення в модульному містечку, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційній сторінці сумського управління соціального захисту у Фейсбуці, ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та сім’ї, чиї домівки зруйновані або серйозно пошкоджені під час воєнних подій чи інших надзвичайних ситуацій. Нове містечко створюється як тимчасовий безпечний прихисток, що дозволяє задовольнити базові життєві потреби та підтримати найбільш уразливі групи.

Заявки для отримання місць приймає Департамент соціального захисту населення міської ради. Фахівці оцінюють індивідуальні потреби та визначають, які заявники отримають першочергове право на проживання. Щоб оформити допомогу, необхідно власноруч подати заповнену заяву у відділення за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце №15. Там спеціалісти консультують, надають пояснення й приймають документи у визначені години.

Для звернення слід мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо заявником виступає родина, необхідно додати повний пакет документів на всіх членів, що потребують поселення. Без цього оформлення неможливе. Проєкт насамперед орієнтований на літніх людей, які залишилися без житла, а також внутрішньо переміщені родини.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах дозволяє забезпечити тимчасовим житлом людей, які опинилися у складних умовах, і водночас зменшує ризики, пов’язані з відсутністю власного безпечного помешкання.

