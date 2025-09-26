Подорожчання проїзду в Сумській області перш за все зачепило жителів Глухова, повідомляє Politeka.
Згідно з рішенням міської ради, ухваленим після звернень перевізників, підвищення тарифів пояснюють економічними причинами: зростанням мінімальної зарплати, подорожчанням пального та витрат на запчастини. Виконавчий комітет підтримав пропозицію та затвердив нові ціни на окремих маршрутах.
З травня 2025 року актуальні тарифи застосовуються на транспорті Глухова. Для дорослих поїздка коштує 15 гривень, для школярів — 10. Найбільше зміни вплинули на маршрути, що обслуговують перевізники Дмитренко Олександр і Буйда Наталія. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області відображає як локальні, так і загальнодержавні економічні тенденції.
Перевізники відзначають, що без коригування тарифів неможливо утримувати транспорт у справному стані та забезпечувати регулярність рейсів. Витрати на пальне й обслуговування постійно зростають, а зарплати водіям повинні залишатися конкурентними.
У міській раді зазначають: нові ціни створюють додаткове навантаження для пасажирів, але іншого варіанту не було. Зростання витрат у країні зробило підвищення тарифів неминучим. Водночас перевізники гарантують, що графік руху маршруток не зміниться, а якість перевезень залишиться на належному рівні.
Жителям доведеться звикати до нових розцінок, адже вони вже набрали чинності. Для багатьох це буде додатковим фінансовим навантаженням, проте влада наголошує: без такого кроку стабільність транспортної системи забезпечити неможливо.
