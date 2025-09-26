Подорожание проезда в Сумской области отражает как локальные, так и общегосударственные экономические тенденции.

Подорожание проезда в Сумской области прежде всего задело жителей Глухова, сообщает Politeka.

Согласно решению городского совета, принятому после обращений перевозчиков, повышение тарифов объясняют экономическими причинами: ростом минимальной зарплаты, подорожанием горючего и расходов на запчасти. Исполнительный комитет поддержал предложение и утвердил новые цены на отдельных маршрутах.

С мая 2025 г. актуальные тарифы применяются на транспорте Глухова. Для взрослых поездка стоит 15 гривен, для школьников – 10. Больше всего изменения повлияли на маршруты, обслуживаемые перевозчиками Дмитренко Александр и Буйда Наталья. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области отражает как локальные, так и общегосударственные экономические тенденции.

Перевозчики отмечают, что без коррекции тарифов невозможно удерживать транспорт в исправном состоянии и обеспечивать регулярность рейсов. Расходы на горючее и обслуживание постоянно растут, а зарплаты водителям должны оставаться конкурентными.

В городском совете отмечают: новые цены создают дополнительную нагрузку для пассажиров, но другого варианта не было. Рост расходов в стране сделал повышение тарифов неизбежным. В то же время, перевозчики гарантируют, что график движения маршруток не изменится, а качество перевозок останется на должном уровне.

Жителям придется привыкать к новым расценкам, ведь они уже вступили в силу. Для многих это будет дополнительными финансовыми нагрузками, однако власти подчеркивают: без такого шага стабильность транспортной системы обеспечить невозможно.

