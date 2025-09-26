Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах позволяет обеспечить временным жильем оказавшихся в сложных условиях людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется в формате временного расселения в модульном городке, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальной странице сумского управления социальной защиты в Facebook, инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и семьи, чьи дома разрушены или серьезно повреждены во время военных событий или других чрезвычайных ситуаций. Новый городок создается как временное безопасное убежище, позволяющее удовлетворить базовые жизненные потребности и поддержать наиболее уязвимые группы.

Заявки на получение мест принимает Департамент социальной защиты населения городского совета. Специалисты оценивают индивидуальные потребности и определяют, какие заявители получат первоочередное право на жительство. Чтобы оформить помощь, необходимо подать заполненное заявление в отделение по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место №15. Там специалисты консультируют, дают объяснения и принимают документы в установленные часы.

Для обращения следует иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Если заявителем выступает семья, необходимо добавить полный пакет документов на всех членов, нуждающихся в поселении. Без этого оформление невозможно. Проект прежде всего ориентирован на пожилых людей, оставшихся без жилья, а также внутренне перемещенные семьи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах позволяет обеспечить временным жильем людей, оказавшихся в сложных условиях, и одновременно уменьшает риски, связанные с отсутствием собственного безопасного жилья.

