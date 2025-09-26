Початок опалювального сезону 2025 в Києві відбудеться лише після завершення перевірок і усунення виявлених недоліків.

Початок опалювального сезону 2025 в Києві офіційно оголосили столичні органи влади, одночасно оприлюднивши стан готовності житлового фонду, повідомляє Politeka.

Дані підтверджені на офіційному порталі Києва.

Станом на середину вересня майже 90% будинків, що обслуговуються комунальними управляючими компаніями, отримали акти готовності. Ці документи підтверджують, що виконано весь комплекс планових регламентних робіт та ремонтів, відповідальність за які покладається на керівні організації.

Житлові структури повинні отримати акти від теплопостачальних підприємств після перевірки внутрішніх мереж і обладнання. Фахівці компаній фіксують технічні параметри систем, що забезпечує безпечне, стабільне та безперебійне подавання тепла у квартири.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив: «Житловий фонд столиці різниться за віком і станом. Є будинки 50, 60, 90 і більше років із різними підвалами, трубопроводами та теплопунктами, де часто потрібна повна заміна систем. Незважаючи на ці відмінності, обов’язковою залишається технічна справність, що передбачає усунення всіх дефектів і неполадок».

Він підкреслив, що до настання холодів залишилося небагато часу, але його вистачає, щоб усунути всі зауваження від теплокомпаній. Акти готовності гарантують, що інженерні системи функціонують належним чином, а мешканці отримають тепло без перебоїв.

Підготовка триває відповідно до регламенту, всі роботи контролюють комунальні служби. Кожен будинок, який отримав акт, пройшов ретельну перевірку інженерних мереж та обладнання, що забезпечить комфорт та безпеку жителів під час морозів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Києві відбудеться лише після завершення перевірок і усунення виявлених недоліків, що гарантує ефективну роботу мереж і своєчасну подачу тепла у всі житлові будинки столиці.

