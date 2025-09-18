Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області стають важливою підтримкою для вразливих категорій населення.

Мешканці кількох громад можуть скористатися програмою безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували у тематичному Телеграм-каналі, для отримання продовольчих наборів у селі Петропавлівська Борщагівка потрібно заповнити онлайн-анкету та відповідати певним умовам.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області доступні для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали у період 2022-2025 років. Для цього організатори просять заздалегідь зареєструватися через спеціальну форму.

Крім цього, варто нагадати, що родини ВПО у Переяславській громаді вже скористалися програмою безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Київській області.

У вересні більше, ніж 300 родин переселенців отримали продовольчі набори від міжнародної організації Global Empowerment Mission у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation.

Волонтери української місії GEM регулярно доставляють гуманітарну підтримку до різних міст України, включно з прифронтовими регіонами.

У таких пакунках містилися крупи, макарони, консерви, олія, згущене молоко та інші необхідні для щоденного життя товари. Центр надання соціальних послуг та соціальної інтеграції організував отримання боксів через Управління соціального захисту населення Переяславської міської ради.

Варто відзначити, що подібні проєкти мають особливе значення для людей, які через війну втратили рідні домівки. Саме такі ініціативи дають змогу відчути підтримку та небайдужість.

Для того, щоб не пропустити видачу пакунків або надання іншої гуманітарної допомоги - слідкуйте за офіційними сторінками благодійних фондів та міської влади.

