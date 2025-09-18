Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области становятся важной поддержкой уязвимых категорий населения.

Жители нескольких общин могут воспользоваться программой бесплатных продуктов для пенсионеров в Киевской области , сообщает Politeka.

Как проинформировали в тематическом Телеграмм-канале, для получения продовольственных наборов в Петропавловской Борщаговке нужно заполнить онлайн-анкету и соответствовать определенным условиям.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области доступны для внутренне перемещенных лиц, переехавших в период 2022-2025 годов. Для этого организаторы просят заранее зарегистрироваться через специальную форму.

Кроме этого, следует напомнить, что семьи ВПЛ в Переяславской общине уже воспользовались программой бесплатных продуктов для пенсионеров в Киевской области.

В сентябре более 300 семей переселенцев получили продовольственные наборы от международной организации Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation.

Волонтеры украинской миссии GEM регулярно доставляют гуманитарную поддержку в разные города Украины, включая прифронтовые регионы.

В таких пакетах содержались крупы, макароны, консервы, масло, сгущенка и другие необходимые для повседневной жизни товары. Центр предоставления социальных услуг и социальной интеграции организовал получение боксов через Управление социальной защиты населения Переяславского городского совета.

Стоит отметить, что подобные проекты имеют особое значение для людей, которые из-за войны потеряли родные дома. Именно такие инициативы позволяют почувствовать поддержку и неравнодушие.

Чтобы не пропустить выдачу пакетов или оказание другой гуманитарной помощи - следите за официальными страницами благотворительных фондов и городских властей.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право