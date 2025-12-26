Підвищення тарифів на воду в Рівненській області має на меті забезпечити стабільну роботу підприємства, підтримати належну якість послуг.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області планує розглянути виконавчий комітет Костопільської міської ради, повідомляє Politeka.

Проєкт стосується послуг КП «Костопільводоканал» та передбачає оновлення вартості водопостачання й водовідведення у зв’язку зі зростанням витрат на електроенергію, матеріали, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Міська влада підкреслює, що безперебійна подача води та каналізаційні послуги залишаються критично важливими навіть під час воєнного стану. Автономні системи підприємства дозволяють працювати без перерви під час можливих відключень електрики.

«Вода має надходити постійно, незалежно від перебоїв чи інших складнощів. Система підготовлена до автономної роботи, проте для цього потрібні додаткові ресурси та своєчасна оплата. Необхідно також враховувати незаконні врізки та відсутність лічильників, що впливає на формування тарифів для населення та бізнесу», — зазначають у «Костопільводоканалі».

Міська рада опублікувала порівняльну діаграму розцінок у Костополі та інших населених пунктах області, щоб мешканці могли оцінити місцеві ставки на послуги водопостачання та каналізації та порівняти їх із сусідніми громадами.

Згідно з проєктом, пропоновані ціни для споживачів Костополя з ПДВ становлять:

централізоване водопостачання — 38,14 грн за кубометр;

централізоване водовідведення — 42,10 грн за кубометр.

Проєкт також передбачає коригування тарифів у разі збільшення споживання або додаткових витрат на обслуговування мереж та обладнання.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області має на меті забезпечити стабільну роботу підприємства, підтримати належну якість послуг та гарантувати безперервне функціонування водопровідних і каналізаційних мереж для всіх мешканців громади.

