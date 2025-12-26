Повышение тарифов на воду в Ровенской области планирует рассмотреть исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka.

Проект касается услуг КП «Костопольводоканал» и предусматривает обновление стоимости водоснабжения и водоотвода в связи с ростом затрат на электроэнергию, материалы, ремонтные работы и оплату труда персонала.

Городские власти подчеркивают, что бесперебойная подача воды и канализационные услуги остаются критически важными даже во время военного положения. Автономные системы предприятия позволяют работать без перерыва при возможных отключениях электричества.

«Вода должна поступать постоянно, вне зависимости от перебоев или других сложностей. Система подготовлена ​​к автономной работе, но для этого требуются дополнительные ресурсы и своевременная оплата. Необходимо также учитывать незаконные врезки и отсутствие счетчиков, что влияет на формирование тарифов для населения и бизнеса» , — отмечают в «Костопольводоканале».

Городской совет опубликовал сравнительную диаграмму расценок в Костополе и других населенных пунктах области, чтобы жители могли оценить местные ставки на услуги водоснабжения и канализации и сравнить их с соседними общинами.

Согласно проекту, предлагаемые цены для потребителей Костополя по НДС составляют:

централизованное водоснабжение - 38,14 грн за кубометр;

централизованный водоотвод – 42,10 грн за кубометр.

Проект также предусматривает корректировку тарифов при увеличении потребления или дополнительных расходов на обслуживание сетей и оборудования.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области - обеспечить стабильную работу предприятия, поддержать надлежащее качество услуг и гарантировать непрерывное функционирование водопроводных и канализационных сетей для всех жителей общины.

