График отключения газа на 16 декабря в Ровенской области позволяет местным жителям подготовиться к неудобствам.

График отключения газа на 16 декабря в Ровенской области касается жителей Костополя, сообщает Politeka.

По информации с официального сайта местного филиала ООО "Газорораздельные сети Украины", введение графика отключений газа на 16 декабря в Ровенской области связано с плановыми ремонтными работами на газовых сетях.

Данные мероприятия необходимо провести для безопасной и стабильной поставки энергоресурса в будущем.

По данным компании, в рамках графика отключения газа на 16 декабря в Ровенской области временно приостановят распределение природного газа в дома 289 потребителей в Костополе.

В списке попадающих под неудобства указаны следующие улицы: Т. Бульбы, К. Ольги, Н. Хасевича, Деревянная, Польская, Гонты и Железняка.

Работы запланированы на весь день, а возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения технических работ и при доступе к газовому оборудованию во всех домах.

Специалисты подчеркнули, что плановые ограничения будут введены с учетом необходимости проведения профилактических и ремонтных работ на газовых сетях, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.

Потребителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию голубого топлива и убедиться в том, что газовые приборы в домах отключены на период ремонтных работ.

Напомним, что оперативную информацию о плановых ремонтных работах всегда публикуют на официальном сайте местного филиала ООО "Газорораздельные сети Украины".

