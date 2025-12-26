Нова система оплати проїзду у Сумській області дозволяє жителям одного з міст розраховуватися без готівки у громадському транспорті.

Нову систему оплати проїзду у Сумській області через електронну картку «Конотопка» вже презентували у Конотопі, повідомляє Politeka.

Місто вже обладнано 60 валідаторами в автобусах та трамваях, що дозволяє пасажирам розраховуватися електронним способом.

Розробники картки відзначають, що до неї можна прив’язати мобільний додаток, який окрім можливості купівлі квитків також надає доступ до новин міста, черг у ЦНАП і записів до лікарень.

За словами Олександра Колеснікова, керівника проєкту розвитку електронного квитка E-Pass, «Конотопка» стала зручною опцією для щоденного користування транспортом.

Така нова система оплати за проїзд у Сумській області дає модливість пасажирам економити час на посадку. При цьому картка має унікальний тематичний дизайн, який відображає історичну спадщину міста.

Комерційний директор КП "Конотопське трамвайне управління" наголосив, що назва картки походить від річки Конотоп, яка колись була важливою для оборони міста.

Нова система оплати проїзду у Сумській області передбачає поступове зменшення опції готівковх розрахунків. Наразі кондуктори ще приймають готівку через переносні валідатори, але згодом це буде недоступно.

Підприємство планує повністю перейти на цифрові квитки. Директор КП "Конотопське трамвайне управління" зазначив, що метою нововвведень є збільшення фінансових надходжень.

Досвід інших міст показує, що подібні технології підвищують фінансову ефективність транспорту.

Видачею карток для пільгових категорій займається управління соціального захисту населення. Серед тих, хто може отримати «Конотопку», є учасники бойових дій, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та ліквідатори аварії на ЧАЕС.

