Новая система оплаты проезда в Сумской области позволяет жителям одного из городов рассчитываться без наличных денег в общественном транспорте.

Новая система оплаты проезда в Сумской области через электронную карточку «Конотопка» уже презентована в Конотопе, сообщает Politeka.

Город уже оснащен 60 валидаторами в автобусах и трамваях, что позволяет пассажирам рассчитываться электронным способом.

Разработчики карты отмечают, что к ней можно привязать мобильное приложение, которое кроме возможности покупки билетов также предоставляет доступ к новостям города, очередям в ЦНАП и записям в больницы.

По словам Александра Колесникова, руководителя проекта развития электронного билета E-Pass, "Конотопка" стала удобной опцией для ежедневного пользования транспортом.

Такая новая система оплаты за проезд в Сумской области дает возможность пассажирам экономить время на посадку. При этом карта имеет уникальный тематический дизайн, отражающий историческое наследие города.

Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" подчеркнул, что название карты происходит от реки Конотоп, которая когда-то была важной для обороны города.

Новая система оплаты проезда в Сумской области предполагает постепенное уменьшение опции наличных расчетов. Кондукторы еще принимают наличные через переносные валидаторы, но впоследствии это будет недоступно.

Предприятие планирует полностью перейти на цифровые билеты. Директор КП "Конотопское трамвайное управление" отметил, что целью новшеств является увеличение финансовых поступлений.

Опыт других городов показывает, что такие технологии повышают финансовую эффективность транспорта.

Выдачей карточек для льготных категорий занимается управление социальной защиты населения. Среди тех, кто может получить «Конотопку», участники боевых действий, люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

