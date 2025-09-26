Начало отопительного сезона 2025 года в Киеве состоится только после завершения проверок и устранения выявленных недостатков.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киеве официально объявили столичные органы власти, одновременно обнародовав состояние готовности жилищного фонда, сообщает Politeka.

Данные подтверждены на официальном портале Киева.

По состоянию на середину сентября почти 90% обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями домов получили акты готовности. Эти документы подтверждают, что выполнен весь комплекс плановых регламентных работ и ремонтов, ответственность за которые возлагается на руководящие организации.

Жилищные структуры должны получить акты от теплоснабжающих предприятий после проверки внутренних сетей и оборудования. Специалисты компаний фиксируют технические параметры систем, что обеспечивает безопасную, стабильную и бесперебойную подачу тепла в квартиры.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил: «Жилищный фонд столицы отличается по возрасту и состоянию. Есть дома 50, 60, 90 и более лет с разными подвалами, трубопроводами и теплопунктами, где часто требуется полная замена систем. Несмотря на эти отличия, обязательной остается техническая исправность, предполагающая устранение всех дефектов и неполадок».

Он подчеркнул, что до наступления холодов осталось немного времени, но его хватает, чтобы устранить все замечания от теплокомпаний. Акты готовности гарантируют, что инженерные системы работают должным образом, а жильцы получат тепло без перебоев.

Подготовка идет в соответствии с регламентом, все работы контролируют коммунальные службы. Каждый дом, получивший акт, прошел тщательную проверку инженерных сетей и оборудования, что обеспечит комфорт и безопасность жителей во время морозов.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Киеве состоится только после завершения проверок и устранения выявленных недостатков, что гарантирует эффективную работу сетей и своевременную подачу тепла во все жилые дома столицы.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право