Уряд визначив і підстави, за яких громадяни можуть втратити право на грошову допомогу для ВПО у Харківській області.

Українським переселенцям продовжили щомісячні виплати до лютого 2026 року автоматично, однак не всі можуть отримати грошову допомогу для ВПО у Харківській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики та єдності України.

Продовжує діяти державна програма фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка спрямована на допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Ці щомісячні виплати покликані забезпечити базові потреби людей, які втратили свої домівки через війну та змушені були переїхати до інших регіонів країни.

Право на отримання державної грошової допомоги для ВПО у Харківській області мають особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми віком до 18 років, а також родини, де діти продовжують навчання — до 23 років. Крім того, підтримка надається сім’ям, у складі яких усі члени є непрацездатними.

Уряд також спростив низку процедур. Зокрема, тепер наявність понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку не є перешкодою для отримання виплат для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто тимчасово перебуває в родинах, прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

Крім того, виплати можуть бути відновлені для працездатних переселенців, якщо після їх припинення людина офіційно працевлаштувалася або зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Харківській області становить 2000 гривень на кожного дорослого члена родини та 3000 гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю. Вона надається на кожного члена родини з числа вразливих категорій або таких, що мають низький рівень доходу.

Водночас уряд визначив і підстави, за яких громадяни можуть втратити право на допомогу. Йдеться про переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль або більше 60 днів сукупно протягом пів року, а також про тих, хто здає в оренду власне житло, включно з тим, що знаходиться на територіях активних бойових дій. Варто зазначити, що одноразові компенсаційні виплати не впливають на можливість отримання щомісячної державної допомоги.

Процедура оформлення є максимально зручною та доступною. Подати заяву разом із підтвердними документами про статус внутрішньо переміщеної особи та факт проживання на території України можна кількома способами:

особисто, звернувшись до сервісних центрів соціального захисту;

поштовим відправленням;

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України або портал «Дія».

