Правительство определило и основания, по которым граждане могут потерять право на денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области.

Украинским переселенцам продлили ежемесячные выплаты до февраля 2026 автоматически, однако не все могут получить денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении Министерства социальной политики и единства Украины.

Продолжает действовать государственная программа финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц, направленная на помощь наиболее уязвимым категориям населения. Эти ежемесячные выплаты призваны обеспечить базовые потребности людей, потерявших свои дома из-за войны и вынужденных переехать в другие регионы страны.

Право на получение государственной денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области имеют лица с инвалидностью I–III группы, семейства с детьми младше 18 лет, а также семьи, где дети продолжают обучение — до 23 лет. Кроме того, поддержка предоставляется семействам, в составе которых все члены нетрудоспособны.

Правительство также упростило ряд процедур. В частности, теперь наличие более 100 тысяч гривен на депозитном счете не препятствует получению выплат для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также временно пребывающих в семьях, приемных семьях или детских домах семейного типа.

Кроме того, выплаты могут быть возобновлены для трудоспособных переселенцев, если после их прекращения человек официально трудоустроился или зарегистрировался в центре занятости как безработный.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области составляет 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Она предоставляется на каждого члена семьи из числа уязвимых категорий или имеющих низкий уровень дохода.

В то же время правительство определило и основания, по которым граждане могут потерять право на помощь. И речь идет о переселенцах, находящихся за границей более 30 дней подряд или более 60 дней совокупно в течение полугода, а также о тех, кто сдает в аренду собственное жилье, включая находящиеся на территориях активных боевых действий. Следует отметить, что единовременные компенсационные выплаты не влияют на возможность получения ежемесячного государственного пособия.

Процедура оформления максимально удобна и доступна. Подать заявление вместе с подтверждающими документами о статусе внутренне перемещенного лица и факте проживания на территории Украины можно несколькими способами:

лично, обратившись в сервисные центры социальной защиты;

почтовой отправкой;

онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины или портал «Дія».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.