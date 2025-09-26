Нова система оплати проїзду у Запоріжжі дозволяє прискорити посадку пасажирів, зменшити ризик помилок під час розрахунку та створити зручні умови для поїздок.

У серпні в місті Запоріжжя запровадили нову систему оплати проїзду у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Завдяки оновленому сервісу користувачі більше не потребують паперових квитків: оплату можна здійснювати через електронну картку або смартфон. Валідатори, встановлені в тролейбусах, автобусах і трамваях, автоматично списують кошти при прикладанні пристрою. Спеціальна картка отримала назву «Січ Загальна». Її можна придбати у касі депо на вул. Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Вартість картки складає 60 гривень. Після активації вона діє на всі маршрути міського транспорту, а поповнити баланс можна через термінали EasyPay. Використання електронного носія допомагає економити час, уникати черг і спрощує регулярну оплату поїздок. Попит на картку високий, проте організація процесу дозволяє мінімізувати очікування та зручно обслуговувати всіх пасажирів.

Впровадження електронної системи свідчить про цифрову трансформацію транспортної сфери. Тепер замість традиційних квитків застосовують картку або QR-код, що робить оплату швидкою, а пересування містом – комфортним.

Представники «Запоріжелектротранс» відзначають, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі дозволяє прискорити посадку пасажирів, зменшити ризик помилок під час розрахунку та створити зручні умови для поїздок.

Завдяки цьому мешканці можуть планувати маршрут ефективніше, економлячи час і ресурси, що значно підвищує комфорт пересування громадським транспортом.

Джерело: Запоріжжяелектротранс

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни