Новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет ускорить посадку пассажиров, снизить риск ошибок при расчете и создать удобные условия для поездок.

Благодаря обновленному сервису пользователи больше не нуждаются в бумажных билетах: оплату можно производить через электронную карту или смартфон. Валидаторы, установленные в троллейбусах, автобусах и трамваях, автоматически списывают средства при приложении устройства. Специальная карточка получила название «Сечь Общая». Ее можно приобрести в кассе депо по ул. Школьная, 2 или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен. После активации она действует на все маршруты городского транспорта, а пополнить баланс можно через терминалы EasyPay. Использование электронного носителя помогает экономить время, избегать очередей и упрощает регулярную оплату поездок. Спрос на карту высок, однако организация процесса позволяет минимизировать ожидания и удобно обслуживать всех пассажиров.

Внедрение электронной системы свидетельствует о цифровой трансформации транспортной сферы. Теперь вместо традиционных билетов применяют карту или QR-код, что делает оплату быстрой, а передвижение по городу – комфортным.

Представители «Запорожэлектротранса» отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет ускорить посадку пассажиров, уменьшить риск ошибок при расчете и создать удобные условия для поездок.

Благодаря этому жители могут планировать маршрут более эффективно, экономя время и ресурсы, что значительно повышает комфорт передвижения по общественному транспорту.

