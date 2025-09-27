Пасажирам радять стежити за оновленнями новим графіком поїздів з Івано-Франківська та новинами компанії, щоб завчасно планувати свої подорожі.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" попередилп про новий графік поїздів з Івано-Франківська на кілька важливих експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на сторінці у Фейсбук.

Новий графік поїздів з Івано-Франківська виглядає наступним чином: 28 вересня для пасажирів буде доступне зручне сполучення між ключовими містами регіону. "Укрзалізниця" повідомляє про відправлення поїзда №810 за маршрутом Львів – Івано-Франківськ.

Експрес вирушить зі станції Львів о 7:28 і прибуде до Івано-Франківська о 10:03. Цей ранковий рейс дозволить мандрівникам швидко та комфортно дістатися обласного центру Прикарпаття, що робить його зручним як для туристичних подорожей, так і для ділових поїздок.

Подальшу подорож Карпатським краєм можна продовжити експресом №812/811, який курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.

Відправлення заплановане об 11 годині 18 хвилин, а прибуття до кінцевого пункту – станції Ворохта – о 13 годині 2 хвилини. Цей напрямок є особливо популярним серед туристів, адже поїзд проходить мальовничим маршрутом і робить зупинки на таких станціях, як Яремче, Микуличин та Татарів-Буковель. Це надає пасажирам можливість легко дістатися до гірських курортів і відомих рекреаційних зон Карпат.

«Укрзалізниця» повідомляє, що квитки, за новим графіком поїздів з Івано-Франківська, вже доступні для придбання. Пасажири можуть придбати їх у зручний для себе спосіб — через офіційний мобільний застосунок, на сайті компанії або безпосередньо в касах залізничних вокзалів.

Крім того, перевізник планує продовжити курсування цих маршрутів і в жовтні, аби забезпечити комфортні умови для подорожей упродовж усього туристичного сезону. Пасажирам радять стежити за оновленнями розкладу та новинами компанії, щоб завчасно планувати свої подорожі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області: що змінилося для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську: які нововведення тепер діють.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області: що змінилося.