Новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області тимчасово змінює пересування автотранспорту у Калуші 24 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Калуська міська рада.

Причиною змін є проведення обрізки дерев на вулиці Степана Бандери. Рух транспортних засобів обмежуватиметься орієнтовно з 9:00 до 17:00, що потребує уваги від водіїв і пасажирів.

Міський маршрут №6 та приміський пасажирський транспорт загального користування курсуватимуть за альтернативним шляхом. У прямому і зворотному напрямках транспорт рухатиметься через вулиці Підвальна — Є. Гірника — Г. Мартинця — Паркова — Степана Бандери. Така схема дозволяє обійти ділянку, де проводяться роботи, і забезпечити безпечний рух автобусів та маршруток.

Пасажири повинні враховувати, що у цей час висадки та посадки на зупинках «Лазня», «Підвальна», «Спецшкола» та «Степана Бандери» здійснюватися не будуть. Міська рада радить заздалегідь планувати поїздки та користуватися іншими зручними зупинками, щоб уникнути незручностей у пересуванні містом.

Відповідні заходи спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та оперативне завершення робіт з обрізки дерев. Тимчасові зміни дозволять не тільки уникнути заторів, а й гарантувати комфорт та безпеку мешканців під час проведення робіт.

Отже, новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області забезпечує безпечне та організоване пересування у Калуші на період проведення обрізки дерев і рекомендує пасажирам заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи зміни на маршрутах.

