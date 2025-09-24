Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области временно изменяет передвижение автотранспорта в Калуше 24 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Калушский городской совет .

Причиной изменений является проведение обрезки деревьев на улице Степана Бандеры. Движение транспортных средств будет ограничиваться ориентировочно с 9:00 до 17:00, что требует внимания водителей и пассажиров.

Городской маршрут №6 и пригородный пассажирский транспорт общего пользования будут курсировать по альтернативному пути. В прямом и обратном направлениях транспорт будет двигаться через улицы Подвальная – Е. Гирныка – Г. Мартынца – Парковая – Степана Бандеры. Такая схема позволяет обойти участок, где производятся работы, и обеспечить безопасное движение автобусов и маршруток.

Пассажиры должны учитывать, что в это время высадки и посадки на остановках «Баня», «Подольская», «Спецшкола» и «Степана Бандеры» не будут осуществляться. Городской совет советует заранее планировать поездки и пользоваться другими удобными остановками во избежание неудобств в передвижении по городу.

Соответствующие мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и оперативное завершение работ по обрезке деревьев. Временные изменения позволят не только избежать пробок, но и обеспечить комфорт и безопасность жителей во время проведения работ.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области обеспечивает безопасное и организованное передвижение в Калуше на период проведения обрезки деревьев и рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки, учитывая изменения на маршрутах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.