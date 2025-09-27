Пассажирам советуют следить за обновлением новым графиком поездов из Ивано-Франковска и новостями компании, чтобы заранее планировать свои поездки.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" предупредил о новом графике поездов из Ивано-Франковска на несколько важных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице в Фейсбуке.

Новый график поездов из Ивано-Франковска выглядит следующим образом: 28 сентября пассажирам будет доступно удобное сообщение между ключевыми городами региона. "Укрзализныця" сообщает об отправлении поезда №810 по маршруту Львов – Ивано-Франковск.

Экспресс отправится со станции Львов в 7:28 и прибудет в Ивано-Франковск в 10:03. Этот утренний рейс позволит путешественникам быстро и комфортно добраться до областного центра Прикарпатья, что делает его удобным как для туристических путешествий, так и для деловых поездок.

Дальнейшее путешествие по Карпатскому краю можно продолжить экспрессом №812/811, который будет курсировать по маршруту Ивано-Франковск – Ворохта.

Отправление запланировано в 11 часов 18 минут, а прибытие в конечный пункт – станции Ворохта – в 13 часов 2 минуты. Это направление особенно популярно среди туристов, ведь состав проходит по живописному маршруту и ​​делает остановки на таких станциях, как Яремче, Микуличин и Татаров-Буковель. Это предоставляет пассажирам возможность легко добраться до горных курортов и известных рекреационных зон Карпат.

"Укрзализныця" сообщает, что билеты, по новому графику поездов, уже доступны для приобретения. Пассажиры могут приобрести их удобным для себя способом — через официальное мобильное приложение, на сайте компании или непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов.

Кроме того, перевозчик планирует продолжить курсирование этих маршрутов и в октябре, чтобы обеспечить комфортные условия для путешествий в течение всего туристического сезона. Пассажирам советуют следить за обновлениями расписания и новостями компании, чтобы заранее планировать свои поездки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ивано-Франковской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске: какие нововведения теперь действуют.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области: что изменилось.