У Івано-Франківську почала діяти нова система оплати проїзду, що передбачає використання спеціальної картки «Галка», створеної для зручності пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Вся інформація щодо сервісу опублікована на офіційній сторінці картки.

Ключова мета впровадження – мінімізація готівкових розрахунків та спрощення процесу сплати за поїздки. Картка коштує 45 гривень. Щоб оплатити проїзд, пасажиру потрібно лише прикласти її до валідатора, після чого кошти автоматично списуються. Разова поїздка оцінюється у 10 гривень, а пересадка протягом 30 хвилин від першого списання здійснюється без додаткової оплати. Поповнювати «Галку» можна онлайн, через мобільні додатки банків або спеціальні термінали.

Картку реалізують у різних торгових точках міста, серед яких вул. Дністровська, 5 («Ринок»); вул. Січових Стрільців, 13; вул. Стуса, 17; вул. Галицька, 22; вул. Коновальця, 149; вул. Бельведерська, 40; вул. Мазепи, 169; вул. Симоненка, 11; вул. Івана Павла ІІ, 17; вул. Залізнична, 30; вул. Бандери, 10б, а також у інших визначених точках міста.

Додатково придбати картку можна на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8. Також діють пункти у с. Микитинці, на вул. Декабристів, 52 корпус 3, вул. Тролейбусна, 2, Привокзальна, 9а, Дністровська, 3, Стуса, 17, Незалежності, 67, Привокзальна, 9, Незалежності, 3, біля готелю NADIA та вул. Івана Павла ІІ, 18 (магазин «Всяка Всячина»).

Впровадження нової системи оплати проїзду в Івано-Франківську робить пересування громадським транспортом простішим, швидким та більш комфортним для всіх користувачів.

