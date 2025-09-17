В Ивано-Франковске начала действовать новая система оплаты проезда, предусматривающая использование специальной карты «Галка», созданной для удобства пассажиров общественного транспорта, сообщает Politeka.

Вся информация о сервисе опубликована на официальной странице карты.

Ключевая цель внедрения – минимизация наличных расчетов и упрощение процесса оплаты поездки. Карточка стоит 45 гривен. Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно только приложить ее к валидатору, после чего средства автоматически списываются. Разовая поездка оценивается в 10 гривен, а пересадка в течение 30 минут после первого списания осуществляется без дополнительной оплаты. Пополнять «Галку» можно онлайн через мобильные приложения банков или специальные терминалы.

Карточку реализуют в разных торговых точках города, среди которых ул. Днестровская, 5 («Рынок»); ул. Сечевых Стрельцов, 13; ул. Стуса, 17; ул. Галицкая, 22; ул. Коновальца, 149; ул. Бельведерская, 40; ул. Мазепы, 169; ул. Симоненко, 11; ул. Иоанна Павла II, 17; ул. Железнодорожная, 30; ул. Бандеры, 10б, а также в других определённых точках города.

Дополнительно купить карту можно на остановках: ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8. Также действуют пункты в с. Никитинцы, по ул. Декабристов, 52 корпус 3, ул. Троллейбусная, 2, Привокзальная, 9а, Днестровская, 3, Стуса, 17, Независимости, 67, Привокзальная, 9, Независимости, 3, возле гостиницы NADIA и ул. Ивана Павла II, 18 (магазин «Всякая Всячина»).

Внедрение новой системы оплаты проезда в Ивано-Франковске делает передвижение общественным транспортом более простым, быстрым и более комфортным для всех пользователей.

