У Кропивницькому готують запуск нової системи оплати проїзду у Кропивницькому, яка передбачає використання електронних квитків, повідомляє Politeka.

Раніше планувалося впровадження цифрових талонів, а детальна інформація щодо тарифів і правил користування була оприлюднена на офіційному сайті міської ради. Мешканці мали змогу залишати коментарі та зауваження, щоб вплинути на функціонування сервісу.

Тепер пасажири зможуть оплачувати поїздки через банківські картки, мобільні додатки або електронні гаманці. Валідатори автоматично списують кошти під час проходження, тому користуватися готівкою не обов’язково. Первісне встановлення обладнання відбулося до воєнних подій, але через перебої з електропостачанням і обмежений доступ до мережі запуск системи довелося відкласти. Зараз завершується фінальна модернізація і тестування.

Квитки доступні у декількох варіантах: короткострокові на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець», який можна поповнювати за потребою. Пільговим категоріям передбачено обмежену кількість поїздок щодня або до шістдесяти на місяць. Поповнити баланс можна через термінали, пункти продажу або онлайн. Ті, хто віддає перевагу традиційним паперовим квиткам, зможуть придбати їх у водія чи кондуктора.

Монтаж і обслуговування системи здійснює компанія, яка перемогла у конкурсі, та надає цілодобову підтримку через контакт-центр. Завдяки новій системі оплати проїзду у Кропивницькому користувачі отримують більше зручності та швидкості під час пересування містом.

Очікується, що електронна система допоможе скоротити черги на зупинках, підвищить ефективність роботи громадського транспорту та полегшить щоденні поїздки для всіх категорій пасажирів.

