В Кропивницком готовят запуск новой системы оплаты проезда в Кропивницком, предусматривающей использование электронных билетов, сообщает Politeka.

Ранее планировалось внедрение цифровых талонов, а подробная информация о тарифах и правилах пользования была обнародована на официальном сайте городского совета. Жители имели возможность оставлять комментарии и замечания, чтобы повлиять на функционирование сервиса.

Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки через банковские карты, мобильные приложения или электронные кошельки. Валидаторы автоматически списывают средства во время прохождения, поэтому пользоваться наличными деньгами не обязательно. Первоначальная установка оборудования состоялась до военных событий, но из-за перебоев с электроснабжением и ограниченного доступа к сети запуск системы пришлось отложить. В настоящее время завершается финальная модернизация и тестирование.

Билеты доступны в нескольких вариантах: краткосрочные на неделю, месяц или год, а также свободный кошелек, который можно пополнять по необходимости. Льготным категориям предусмотрено ограниченное количество поездок ежедневно или до шестидесяти в месяц. Пополнить баланс можно через терминалы, пункты продаж или онлайн. Те, кто предпочитает традиционные бумажные билеты, смогут приобрести их у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание системы осуществляет победившая в конкурсе компания и оказывает круглосуточную поддержку через контакт-центр. Благодаря новой системе оплаты проезда в Кропивницком пользователи получают больше удобства и скорости при передвижении по городу.

Ожидается, что электронная система поможет сократить очереди на остановках, повысит эффективность работы общественного транспорта и облегчит ежедневные поездки всем категориям пассажиров.

