Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить за планом, повідомляє Politeka.

Цьогоріч запуск теплових мереж відбувається у звичайному режимі, на відміну від минулого року, коли старт довелося відкласти до 4 листопада через складнощі з підготовкою систем. Наразі виконано приблизно 83–85% запланованих робіт, включно з тестуванням обладнання та встановленням запасних компонентів для безперебійної роботи опалювальних систем.

Досвід попереднього сезону активно використовується для підготовки. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телемарафоні «Єдині новини» нагадав, що минулого року через обстріли залишалися без тепла до ста тисяч абонентів. Ці уроки стали основою для модернізації мереж та організації роботи служб, аби мінімізувати ризики перебоїв у подачі тепла.

Зараз триває перевірка техніки та додаткових елементів систем, що дозволяє уникнути аварій та збоїв. Місцева влада наголошує: забезпечення опалення є пріоритетним завданням, всі роботи ведуться за графіком, який гарантує стабільність і безпеку мешканців.

Як зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, аналогічна ситуація спостерігається й в інших регіонах: Кривий Ріг зазнавав інтенсивних обстрілів, а Харківський регіон також стикається із серйозними проблемами.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається із ретельною підготовкою мереж, перевіркою обладнання та врахуванням минулорічних складнощів, що дозволяє гарантувати стабільне подавання тепла всім абонентам.

