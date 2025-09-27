Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит с тщательной подготовкой сетей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит по плану, сообщает Politeka.

В этом году запуск тепловых сетей происходит в обычном режиме, в отличие от прошлого года, когда старт пришлось отложить до 4 ноября из-за сложностей с подготовкой систем. В настоящее время выполнено примерно 83–85% запланированных работ, включая тестирование оборудования и установку запасных компонентов для бесперебойной работы отопительных систем.

Опыт предыдущего сезона активно используется для подготовки. Глава областной военной администрации Олег Кипер в телемарафоне «Єдині новини» напомнил, что в прошлом году из-за обстрелов оставались без тепла до ста тысяч абонентов. Эти уроки стали основой модернизации сетей и организации работы служб, чтобы минимизировать риски перебоев в подаче тепла.

Сейчас идет проверка техники и дополнительных элементов систем, что позволяет избежать аварий и сбоев. Местные власти подчеркивают: обеспечение отопления является приоритетной задачей, все работы ведутся по графику, гарантирующему стабильность и безопасность жителей.

Как отметил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах: Кривой Рог подвергался интенсивным обстрелам, а Харьковский регион также сталкивается с серьезными проблемами.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит с тщательной подготовкой сетей, проверкой оборудования и учетом прошлогодних сложностей, что позволяет гарантировать стабильную подачу тепла всем абонентам.

