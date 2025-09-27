З 1 жовтня 2025 року у Дрогобичі запроваджується новий двоставковий тариф на теплову енергію, що відображає підвищення тарифів на тепло у Львівській області для окремих категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Рішення про встановлення тарифів було ухвалене 16 вересня 2025 року виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради під номером 269 і діятиме до 30 вересня 2026 року.

Для населення тарифи залишаються без змін і відповідають рівню, що був станом на 24 лютого 2022 року. Таким чином, мешканці продовжуватимуть оплачувати послугу без підвищення, за старими цінами.

Для інших категорій споживачів, зокрема бюджетних установ, організацій, релігійних структур та інших користувачів, вводяться економічно обґрунтовані двоставкові тарифи. Вони складаються з двох частин. Перша — умовно-змінна, сплачується лише протягом опалювального сезону та залежить від фактичного споживання теплової енергії в Гкал. Ця складова покриває витрати на паливо та електроенергію для виробництва тепла, стимулюючи економне використання ресурсів як споживачами, так і підприємством.

Друга частина — умовно-постійна, оплачується щомісяця рівномірно протягом року, навіть у період відсутності опалення. Вона розраховується за одиницю приєднаного теплового навантаження і покриває постійні витрати підприємства: розподіл газу, електроенергію для транспортування теплоносія, воду та водовідведення, ремонт і обслуговування обладнання котелень і тепломереж, заробітну плату працівників, податки та амортизацію. Ці витрати виникають незалежно від фактичного споживання, оскільки система теплопостачання повинна підтримуватися в робочому стані цілий рік.

Отже, підвищення тарифів на тепло у Львівській області відображає сучасні економічні реалії та забезпечує баланс між оплатою за фактичне споживання та покриттям постійних витрат підприємства, сприяючи ефективному функціонуванню теплопостачання та підтриманню надійної роботи системи. Усі зміни впроваджуються відповідно до офіційного рішення, і населення залишиться захищеним від додаткових витрат, що робить тариф прозорим і передбачуваним.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області: перелік програм і кому нададуть прихисток в першу чергу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: хто може отримати виплати на харчування, названо три категорії.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: скільки коштів додадуть, названо розмір виплат.