С 1 октября 2025 в Дрогобыче вводится новый двухставочный тариф на тепловую энергию, отражающий повышение тарифов на тепло во Львовской области для отдельных категорий потребителей, сообщает Politeka.

Решение об установлении тарифов было принято 16 сентября 2025 исполнительным комитетом Дрогобычского городского совета под номером 269 и будет действовать до 30 сентября 2026 года.

Для населения тарифы остаются без изменений и соответствуют уровню, состоявшемуся на 24 февраля 2022 года. Таким образом, жители будут продолжать оплачивать услугу без повышения по старым ценам.

Для других категорий потребителей, в частности, бюджетных учреждений, организаций, религиозных структур и других пользователей, вводятся экономически обоснованные двухставочные тарифы. Они состоят из двух частей. Первая – условно-переменная, оплачивается только в течение отопительного сезона и зависит от фактического потребления тепловой энергии в Гкал. Эта составляющая покрывает расходы на топливо и электроэнергию по производству тепла, стимулируя экономное использование ресурсов как потребителями, так и предприятием.

Вторая часть – условно-постоянная, оплачивается ежемесячно равномерно в течение года, даже в период отсутствия отопления. Она рассчитывается за единицу присоединенной тепловой нагрузки и покрывает постоянные расходы предприятия: распределение газа, электроэнергию для транспортировки теплоносителя, воду и водоотвод, ремонт и обслуживание оборудования котельных и теплосетей, заработную плату работников, налоги и амортизацию. Эти расходы возникают вне зависимости от фактического потребления, поскольку система теплоснабжения должна поддерживаться в рабочем состоянии круглый год.

Следовательно, повышение тарифов на тепло во Львовской области отражает современные экономические реалии и обеспечивает баланс между оплатой фактического потребления и покрытием постоянных затрат предприятия, способствуя эффективному функционированию теплоснабжения и поддержанию надежной работы системы. Все изменения вводятся в соответствии с официальным решением, и население останется защищенным от дополнительных расходов, что делает тариф прозрачным и предполагаемым.

