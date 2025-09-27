Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області може надаватися жителям певних категорій населення за умови дотримання визначених правил, повідомляє Politeka.

Такі зміни підтверджено у повідомленні Олександрійської міської ради.

Згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 липня 2023 року № 779-р, триває впровадження Регіональної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Мета цієї ініціативи – забезпечити додаткову соціальну підтримку тим, хто постраждав від наслідків війни та опинився у складних умовах.

Право на участь мають кілька груп громадян. До них належать багатодітні родини з трьома й більше дітьми, особи з інвалідністю І та ІІ груп, а також люди, які досягли 80-річного віку. При цьому скористатися програмою можна незалежно від інших джерел доходу чи пенсійних виплат. Водночас особи, що перебувають на повному державному утриманні, не підпадають під дію цієї програми.

Виплати для ВПО

Виплати у межах програми встановлені у розмірі 3 000 гривень. Така сума передбачена для людей із інвалідністю І та ІІ груп, а також для осіб старше 80 років. Багатодітні сім’ї отримують по 3 000 гривень на кожного члена родини. Надання коштів здійснюється один раз на рік, щоб частково компенсувати необхідні витрати.

Для отримання виплати заявник має подати письмове звернення та копії основних документів: паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки внутрішньо переміщеної особи та реквізитів банківського рахунку IBAN.

Додатково люди з інвалідністю повинні надати рішення МСЕК або відповідну довідку та копію посвідчення (за наявності). Багатодітні родини подають копії свідоцтв про народження дітей до 14 років і посвідчення членів багатодітної сім’ї.

Документи приймає Управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 109, кабінети 5 чи 15. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області є важливим елементом регіональної програми підтримки вразливих громадян.

