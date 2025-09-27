Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області може надаватися жителям певних категорій населення за умови дотримання визначених правил, повідомляє Politeka.

Такі зміни підтверджено у повідомленні Олександрійської міської ради.

Згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 липня 2023 року № 779-р, триває впровадження Регіональної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Мета цієї ініціативи – забезпечити додаткову соціальну підтримку тим, хто постраждав від наслідків війни та опинився у складних умовах.

Право на участь мають кілька груп громадян. До них належать багатодітні родини з трьома й більше дітьми, особи з інвалідністю І та ІІ груп, а також люди, які досягли 80-річного віку. При цьому скористатися програмою можна незалежно від інших джерел доходу чи пенсійних виплат. Водночас особи, що перебувають на повному державному утриманні, не підпадають під дію цієї програми.

Виплати у межах програми встановлені у розмірі 3 000 гривень. Така сума передбачена для людей із інвалідністю І та ІІ груп, а також для осіб старше 80 років. Багатодітні сім’ї отримують по 3 000 гривень на кожного члена родини. Надання коштів здійснюється один раз на рік, щоб частково компенсувати необхідні витрати.

Для отримання виплати заявник має подати письмове звернення та копії основних документів: паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки внутрішньо переміщеної особи та реквізитів банківського рахунку IBAN.

Додатково люди з інвалідністю повинні надати рішення МСЕК або відповідну довідку та копію посвідчення (за наявності). Багатодітні родини подають копії свідоцтв про народження дітей до 14 років і посвідчення членів багатодітної сім’ї.

Документи приймає Управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 109, кабінети 5 чи 15. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області є важливим елементом регіональної програми підтримки вразливих громадян.

