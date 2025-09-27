Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области может предоставляться жителям определенных категорий населения при соблюдении определенных правил, сообщает Politeka.

Такие изменения подтверждены в сообщении Александрийского городского совета.

Согласно распоряжению начальника областной военной администрации от 17 июля 2023 г. № 779-р, продолжается внедрение Региональной программы поддержки и интеграции внутренне перемещенных лиц. Цель этой инициативы – обеспечить дополнительную социальную поддержку пострадавшим от последствий войны и оказавшимся в сложных условиях.

Право на участие имеет несколько групп граждан. К ним относятся многодетные семьи с тремя и более детьми, лица с инвалидностью I и II групп, а также люди, достигшие 80-летнего возраста. При этом воспользоваться программой можно вне зависимости от других источников дохода или пенсионных выплат. В то же время, лица, находящиеся на полном государственном содержании, не подпадают под действие этой программы.

Выплаты в рамках программы установлены в размере 3000 гривен. Такая сумма предусмотрена для людей с инвалидностью I и II групп, а также для лиц старше 80 лет. Многодетные семьи получают по 3000 гривен на каждого члена семьи. Предоставление средств производится один раз в год, чтобы частично компенсировать необходимые расходы.

Для получения выплаты заявитель должен подать письменное обращение и копии основных документов: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справки внутри перемещенного лица и реквизитов банковского счета IBAN.

Дополнительно люди с инвалидностью должны предоставить решение МСЭК или соответствующую справку и копию удостоверения (при наличии). Многодетные семьи представляют копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и удостоверение членов многодетной семьи.

Документы принимает Управление социальной защиты населения по адресу: г. Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15. Следовательно, денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области является важным элементом региональной программы поддержки уязвимых граждан.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.