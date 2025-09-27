Уже зараз пасажири приватних маршруток зможуть оплачувати поїздки карткою, що стане частиною нової системи оплати проїзду у Рівному, роблячи пересування зручнішим і сучаснішим.

З 1 жовтня у Рівному запроваджується нова система оплати проїзду, що передбачає зміни у тарифах для всіх видів громадського транспорту та можливість розрахунку банківськими картками, повідомляє Politeka.

Відчутно подорожчає проїзд у маршрутках та автобусах, де тариф становитиме 18 uhy за одного пасажира. У тролейбусах ціна змінюватиметься залежно від способу оплати: готівкою — 14 гривень, карткою — 13 гривень, транспортною карткою — 12. Для дітей та студентів передбачено знижку: вони сплачуватимуть половину вартості квитка — 7 гривень у тролейбусах і 9 — в автобусах.

Наразі валідатори встановлені у всіх комунальних автобусах і тролейбусах, а приватні маршрутки мають запровадити «електронний квиток» до 1 січня 2026 року. Інвестори запевнили, що готові взяти на себе витрати, пов’язані з монтажем зчитувачів карток на передніх дверях маршруток і подальшим технічним обслуговуванням обладнання, після підписання договору з компанією «EasyPay».

Євгеній Іванішин, заступник міського голови, зазначив, що валідатори встановлено у 80 тролейбусах та близько 30 автобусах, що забезпечує обслуговування половини пасажиропотоку. Система електронного квитка з часом охопить усі види транспорту, дозволяючи пересадки протягом 40 хвилин без додаткової оплати. Більшість перевізників підтримують впровадження безготівкової оплати, оскільки це знижує ризики, пов’язані з готівкою, та робить роботу прозорішою.

Валентин Демчук, президент ГО «Союз перевізників України», відзначив, що підвищення тарифів допоможе покрити витрати перевізників на запчастини, страхування та зарплати водіям. Він також зазначив, що більшість пасажирів готові користуватися безготівковими способами, і питання залишається лише за фінансування установки обладнання, яке передбачено за підтримки інвесторів або пайової участі.

Уже зараз пасажири приватних маршруток зможуть оплачувати поїздки карткою, що стане частиною нової системи оплати проїзду у Рівному, роблячи пересування зручнішим і сучаснішим.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.