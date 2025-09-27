Уже сейчас пассажиры частных маршруток смогут оплачивать поездки по карте, что станет частью новой системы оплаты проезда в Ровно, делая передвижение более удобным и современным.

С 1 октября в Ровно вводится новая система оплаты проезда, предусматривающая изменения в тарифах для всех видов общественного транспорта и возможность расчета банковскими картами, сообщает Politeka.

Ощутимо подорожает проезд в маршрутках и автобусах, где тариф составит 18 uhy за одного пассажира. В троллейбусах цена будет меняться в зависимости от способа оплаты: наличными — 14 гривен, картой — 13 гривен, транспортной картой — 12. Для детей и студентов предусмотрена скидка: они будут платить половину стоимости билета — 7 гривен в троллейбусах и 9 — в автобусах.

В настоящее время валидаторы установлены во всех коммунальных автобусах и троллейбусах, а частные маршрутки должны ввести «электронный билет» до 1 января 2026 года. Инвесторы заверили, что готовы взять на себя расходы, связанные с монтажом считывателей карт на передних дверях маршруток и последующим техническим обслуживанием оборудования после подписания договора с компанией EasyPay.

Евгений Иванишин, заместитель городского головы, отметил, что валидаторы установлены в 80 троллейбусах и около 30 автобусах, что обеспечивает обслуживание половины пассажиропотока. Система электронного билета охватит все виды транспорта, позволяя пересадки в течение 40 минут без дополнительной оплаты. Большинство перевозчиков поддерживают внедрение безналичной оплаты, поскольку это снижает риски, связанные с наличными, и делает работу более прозрачной.

Валентин Демчук, президент ОО "Союз перевозчиков Украины", отметил, что повышение тарифов поможет покрыть расходы перевозчиков на запчасти, страхование и зарплаты водителям. Он также отметил, что большинство пассажиров готовы пользоваться безналичными способами, и вопрос остается только при финансировании установки оборудования, которое предусмотрено при поддержке инвесторов или долевом участии.

Уже сейчас пассажиры частных маршруток смогут оплачивать поездки по карте, что станет частью новой системы оплаты проезда в Ровно, делая передвижение более удобным и современным.

Последние новости:

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.