Новий графік руху поїздів до Дніпра вводять через проведення планових ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної мережі.

У жовтні частину графіка руху приміських експресів Придніпровської залізниці буде тимчасово змінено, тому вводиться новий графік руху поїздів до Дніпра, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Фейсбук Регіональної філії "Придніпровської залізниці АТ "Укрзалізниця".

Новий графік руху поїздів до Дніпра вводять через проведення планових ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної мережі, які мають забезпечити безпеку та стабільність руху у майбутньому. Зокрема, зміни торкнуться приміського поїзда № 6044, що курсує за маршрутом П'ятихатки-Стикова – Дніпро-Головний.

Згідно з оновленим розкладом, у дати 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 та 16 жовтня поїзд вирушатиме та прибуватиме за зміненим розкладом. Відправлення зі станції П'ятихатки-Стикова заплановане о 20:23–20:25.

Він проходитиме через такі важливі станції:

П'ятихатки – 20:31–20:40,

Касинівка – 20:49–20:50,

Ерастівка – 21:01–21:16,

Вільногірськ – 21:24–21:25,

Гранове – 21:32–21:33,

Верхівцеве – 21:42–21:44,

Верхньодніпровськ – 22:01–22:02,

Воскобійня – 22:11–22:12,

Кам'янське-Пасажирське – 22:23–22:24,

Запоріжжя-Кам'янське – 22:28–22:29,

Сухачівка – 22:46–22:47,

175-й км – 22:50–22:51,

178-й км – 22:53–22:54,

станція Діївка – 22:57–22:58,

Горяїнове – 23:06–23:07.

Прибуття до станції Дніпро-Головний відбудеться о 23:13.

Придніпровська залізниця звертається до пасажирів із проханням заздалегідь враховувати ці зміни та новий графік руху поїздів до Дніпра під час планування своїх поїздок, аби уникнути непорозумінь і запізнень. Особливо це стосується тих, хто користується маршрутом регулярно або планує пересадки на інші види транспорту.

