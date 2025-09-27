Новый график движения поездов в Днепр вводится через проведение плановых ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной сети.

В октябре часть графика движения пригородных экспрессов Приднепровской железной дороги будет временно изменена, поэтому вводится новый график движения поездов в Днепр, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на странице Фейсбука Регионального филиала "Приднепровской железной дороги АО "Укрзализныця".

Новый график движения поездов в Днепр вводится через проведение плановых ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной сети, которые должны обеспечить безопасность и стабильность движения в будущем. В частности, изменения коснутся пригородного поезда № 6044, курсирующего по маршруту Пятихатки-Стыкова – Днепр-Главный.

Согласно обновленному расписанию, в даты 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 октября поезд будет отправляться и прибывать по измененному расписанию. Отправление со станции Пятихатки-Стыкова запланировано в 20:23-20:25.

Он будет проходить через следующие важные станции:

Пятихатки – 20:31–20:40,

Касынивка – 20:49–20:50,

Ерастивка – 21:01–21:16,

Вильногирск – 21:24–21:25,

Гранове – 21:32–21:33,

Верхивцево – 21:42–21:44,

Верхнеднипровськ – 22:01–22:02,

Воскобийня – 22:11–22:12,

Каменское-Пассажирское – 22:23–22:24,

Запорожье-Каменское – 22:28–22:29,

Сухачивка – 22:46–22:47,

175-й км – 22:50–22:51,

178-й км – 22:53–22:54,

станция Диивка – 22:57–22:58,

Горяїнове – 23:06–23:07.

Прибытие на станцию ​​Днепр-Главный состоится в 23:13.

Приднепровская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой заранее учитывать эти изменения и новый график движения поездов в Днепр при планировании своих поездок во избежание недоразумений и опозданий. Особенно это касается тех, кто пользуется маршрутом регулярно или планирует пересадку на другие виды транспорта.

