Подорожание проезда на Закарпатье затронуло город Мукачево, сообщает Politeka.

Городские власти утвердили новые тарифы на автобус, соединяющий центр города с селом Новое Давыдково. Согласно решению исполнительного комитета Мукачевского городского совета, с 28 мая 2025 года билет на маршруте №32 подорожал до 23 гривен вместо предыдущих 18. Управление городского хозяйства сообщило, что повышение стоимости стало необходимой мерой.

Решение основывается на обращении перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106», экономических расчетах и ​​рекомендациях профильной комиссии. Все изменения выполнены в соответствии с действующим законодательством и регуляторными нормами, регламентирующими порядок формирования тарифов. Таким образом, подорожание проезда в Закарпатье объединяет инициативу компании-перевозчика и соблюдение установленных правил.

Кроме того, в регионе появились новые услуги для пассажиров. С 1 июля 2025 г. в Ужгороде заработала электронная система оплаты через мобильное приложение CIVIL, которая позволяет покупать билеты, сканировать QR-коды, отслеживать движение транспорта и просматривать историю платежей. Для удобства внедрены специальные карты: неперсонифицированная версия стоит 200 гривен, из которых сразу доступно 82,54 на поездки. Карта не имеет ограничений по сроку действия и подходит всем пользователям.

Изменения демонстрируют постепенную адаптацию транспортной сферы области к современным стандартам, хотя повышение тарифов остается ощутимым для населения. Местным жителям придется учитывать новые расценки при планировании поездок, чтобы не превышать семейный бюджет.

