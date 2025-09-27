Дефіцит хліба в Одеській області залишається серйозною загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольчої безпеки.

Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 загрожує зростанням через нестачу продовольчої пшениці для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

На конференції «ХЛІБ.ua» Родіон Рибчинський, голова Спілки «Борошномели України», зазначив, що загальний урожай зернових очікується на рівні близько 21 мільйона тонн, з яких на продовольчу пшеницю припадає приблизно 10,3 млн т. При цьому лише 1,7 млн т становить зерно першого та другого класів, необхідне для виготовлення борошна високої якості.

За словами експерта, конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги кращого зерна посилюється. Аграрії, зберігаючи продукцію протягом тривалого часу, не поспішають її реалізувати, що створює складнощі для стабільності цін та обмежує доступ до борошна і хлібопекарських виробів.

Окрему увагу привертає жито. Власне виробництво не покриває повністю внутрішній попит: у сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік він складав лише 1,6 тис. тонн. Такі показники свідчать про зростання залежності від зовнішніх постачань і можуть впливати на ціни на хліб і борошномельну продукцію.

Структура виробництва та поведінка аграріїв створюють ризики подальшого подорожчання борошна. Уже сьогодні дефіцит зерна високого класу визначає перспективи роботи підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці формує потенційні загрози продовольчій безпеці регіону.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області залишається серйозною загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольчої безпеки, вимагаючи уваги з боку виробників та державних органів.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Одеській області: в ПФУ попередили, кому відмовлять у допомозі.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати українцям, яким необхідна підтримка.