Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 грозит ростом из-за нехватки продовольственной пшеницы для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

На конференции «ХЛЕБ.ua» Родион Рыбчинский, глава Союза «Мукомномелой Украины», отметил, что общий урожай зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн, из которых на продовольственную пшеницу приходится примерно 10,3 млн т. При этом только 1,7 млн ​​т составляет зерно первого и второго классов, необходимое.

По словам эксперта, конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы лучшего зерна ужесточается. Аграрии, сохраняя продукцию в течение длительного времени, не спешат ее реализовать, что создает сложности для стабильности цен и ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям.

Отдельное внимание привлекает рожь. Собственное производство не полностью покрывает внутренний спрос: в сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году он составлял лишь 1,6 тыс. тонн. Такие показатели свидетельствуют о возрастании зависимости от внешних поставок и могут влиять на цены на хлеб и мукомольную продукцию.

Структура производства и поведение аграриев создают риски дальнейшего удорожания муки. Сегодня дефицит зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы формирует потенциальные угрозы продовольственной безопасности региона.

Следовательно, дефицит хлеба в Одесской области остается серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности, требуя внимания со стороны производителей и государственных органов.

Источник: Agravery.com

